الفالح عقب القرار الأمريكي: ننسق مع منتجي النفط للتأكد من توفر إمدادات كافية للمستهلكين

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن المملكة تتابع القرار الأمريكي حول عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات لمستوردي النفط الإيراني، وتقوم بالتنسيق مع المنتجين لضمان توفير الإمداد اللازم للسوق.

وقال الوزير في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء السعودية الرسمية، اليوم الإثنين، إن "المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

#وزير_الطاقة: المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب بيان الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.https://t.co/FE8MmI4UJD#واس pic.twitter.com/BySO80eZ0n — واس (@spagov) April 22, 2019

وتابع "وفي هذا الإطار، ستقوم المملكة بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن".

#وزير_الطاقة: ستقوم المملكة بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن.#واس — واس (@spagov) April 22, 2019

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وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/ مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيس".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".