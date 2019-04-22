نتنياهو يرحب بقرار ترامب وقف الإعفاءات من العقوبات على إيران

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين وقف الإعفاءات والاستثناءات من العقوبات المفروضة على إيران.

القاهرة — سبوتنيك. كتب نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع "توتير" "قرار الرئيس ترامب وإدارته عدم تجديد الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتشديد الضغوطات التي تمارس على النظام الإرهابي الإيراني".

وأضاف نتنياهو "نقف إلى جانب الإصرار الأمريكي على مواجهة العدوان الإيراني وهذا هو الطريق الصائب لصده".

قرار الرئيس ترامب وإدارته عدم تجديد الاعفاءات التي سمحت لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتشديد الضغوطات التي تمارس على النظام الإرهابي الإيراني.



نقف إلى جانب الإصرار الأمريكي على مواجهة العدوان الإيراني وهذا هو الطريق الصائب لصده. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 22, 2019

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/ مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيس".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".