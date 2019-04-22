نتنياهو يرحب بقرار ترامب وقف الإعفاءات من العقوبات على إيران

القاهرة — سبوتنيك. كتب نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع "توتير" "قرار الرئيس ترامب وإدارته عدم تجديد الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتشديد الضغوطات التي تمارس على النظام الإرهابي الإيراني".
وأضاف نتنياهو "نقف إلى جانب الإصرار الأمريكي على مواجهة العدوان الإيراني وهذا هو الطريق الصائب لصده".
قرار الرئيس ترامب وإدارته عدم تجديد الاعفاءات التي سمحت لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتشديد الضغوطات التي تمارس على النظام الإرهابي الإيراني.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 22, 2019
نقف إلى جانب الإصرار الأمريكي على مواجهة العدوان الإيراني وهذا هو الطريق الصائب لصده.
وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/ مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيس".
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".
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