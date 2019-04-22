سياسي روسي: لا لبوروشينكو وسياسة الـ"روسوفوبيا"... شعار منتخبي زيلينسكي

موسكو — سبوتنيك. وقال زيوغانوف للصحفيين: " أطاح مواطنو أوكرانيا من خلال صناديق الاقتراع بطغمة بوروشينكو، بحرمانهم الثقة في كل مكان، من غرب أوكرانيا إلى شرقها. قال الجميع لا لـسياسة "روسوفوبيا"، المعادية للسوفياتية والعسكرة التي تثير الاشمئزاز".زيلينسكي، أن يتعاطف مع أولئك الذين قاموا بانتخابه رئيسا للبلاد.
وأوضح زيوغانوف أن هناك "حقبة جديدة قادمة. ومهما كان زيلينسكي، وبغض النظر عن الطريقة التي عامله بها أي شخص، فقد تم انتخابه. يجب عليه أن يشعر [بالشعب الأوكراني]، لكن الأمريكيين قد أعلنوا بالفعل أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لمواصلة هذه السياسة المتعلقة بالـ"روسوفوبيا". لكن نحن سنبذل قصارى جهدنا لتقديم يد المساعدة لشعب أوكرانيا الشقيق، وفعل كل شيء لدعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك… حتى يتم تنفيذ اتفاقيات مينسك. هذه سياسة مبدأيه بالنسبة لنا، سياسة السلام والصداقة والعدالة، وسننفذها باستمرار وبشكل يومي".
واكتسح فلاديمير زيلينسكي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية. الرئيس الحالي، بيوتر بوروشينكو، بحصوله على نسبة أكثر من 73% من الأصوات بعد فرز نسبة 97.04% من أصوات الناخبين وفقا للجنة الانتخابات المركزية.
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