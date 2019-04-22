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17:05 22 أبريل/ نيسان 2019
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    جبل إيفرست

    نداء من أعلى قمة في العالم و20 مليون متظاهر تحت الشمس... حقائق تاريخية عن "يوم الأرض"

    © AP Photo / Tashi Sherpa
    العالم
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    يحتفل العالم اليوم بيوم الأرض الذي عقد للمرة الأولى في 22 أبريل/ نيسان عام 1970 بدعوة من السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون. ويستهدف "يوم الأرض" نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض.

    يوم الأرض
    © REUTERS / JITENDRA PRAKASH
    "يوم الأرض العالمي"... المقامرة الناجحة
    بمناسبة هذا الحدث "سبوتنيك" ترصد بعض الحقائق التاريخية والمعلومات عن "يوم الأرض العالمي":

    في العام 1969 زار نيلسون ومساعده دنيس هايس "سانتا باربارا" بولاية كاليفورنيا، وتملكهما الغضب والذعر عندما شاهدا كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية وتجعل حياة الأسماك والطيور والأحياء المائية مستحيلة، ففكرا في هذا اليوم.

    أقيمت احتفالات يوم الأرض الأول في 2000 كلية وجامعة، ونحو عشرة آلاف مدرسة ابتدائية وثانوية. والأهم من ذلك أن الاحتفال جلب 20 مليون أميركي إلى التظاهر سلمياً تحت أشعة الشمس في الربيع من أجل الإصلاح البيئي.

    يعتبر يوم الأرض "أكبر عطلة مدنية في العالم، يحتفل به أكثر من مليار شخص كل عام.

    رجل يجمع مواد قابلة لإعادة التدوير بينما يتصاعد الدخان من موقع مكب للنفايات المحترق بمناسبة يوم الأرض في كلكتا
    © REUTERS / RUPAK DE CHOWDHURI
    رجل يجمع مواد قابلة لإعادة التدوير بينما يتصاعد الدخان من موقع مكب للنفايات المحترق بمناسبة يوم الأرض في كلكتا

    كان تركيز يوم الأرض الأول على الولايات المتحدة، لكن دينيس هايس أسس منظمة The Bullit Foundation جعلت هذا اليوم دوليا وأقامته عام 1990 في 141 دولة.

    في عام 1990 احتشد 200 مليون شخص في 141 دولة، وأعطت أنشطة يوم الأرض في ذلك العام دفعة هائلة لجهود إعادة التدوير في جميع أنحاء العالم وساعدت في تمهيد الطريق لمؤتمر قمة الأمم المتحدة للأرض لعام 1992 في ريو دي جانيرو.

    على عكس يوم الأرض الأول في عام 1970، تم تنظيم الذكرى العشرين بأدوات تسويقية أقوى وإمكانية وصول أكبر إلى التلفزيون والإذاعة وميزانيات بملايين الدولارات.

    تنظم يوم الأرض حالياً شبكة يوم الأرض، وتحتفل به سنوياً أكثر من 175 دولة.

    يمثل يوم 22 أبريل/ نيسان فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

    سلطت مؤسسة Earth Day 20 Foundation الضوء على أنشطتها في 22 أبريل/ نيسان في واشنطن بالقرب من نهر كولومبيا من خلال مكالمة هاتفية عبر الأقمار الصناعية مع أعضاء فريقها للتسلق الذي اتصل من معسكره الأساسي في جبال "إيفرست" (أعلى قمة بالعالم)، للتعهد بدعمهم السلام العالمي والاهتمام بالقضايا البيئية.

    قاد جيم ويتكر 20 متسلقا من أجل السلام الدولي، وهو أول أمريكي يتسلق قمة جبل إيفرست (منذ عدة سنوات)، وكانت المرة الأولى في التاريخ التي يتسلق فيها متسلقو جبال من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين قمة عالية، ناهيك عن جبل إيفرست.

    جمعت المجموعة أيضًا أكثر من طنين من القمامة (تم نقلها عبر الجبل من قبل مجموعات الدعم على طول الطريق) وهي التي تركتها في جبل إفرست بعثات التسلق السابقة.

    جمع يوم الأرض في عام 2000 بين الروح الطموحة لليوم الأول عام 1970 والزخم العالمي عام 1990. وكانت هذه هي السنة الأولى التي استخدم فيها يوم الأرض الإنترنت كأداة تنظيمية، وجند الحدث في نهاية المطاف أكثر من 5000 مجموعة بيئية خارج الولايات المتحدة، حيث وصل إلى مئات الملايين من الناس في 183 دولة قياسية. وكان ليوناردو دي كابريو هو المضيف الرسمي للحدث، مع نحو 400000 مشارك في المطر البارد خلال ذلك اليوم.

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    يوم الأرض, البيئة, يوم الأرض, نشطاء, أمريكا, العالم
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