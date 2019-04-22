الخارجية: إيران لا تعطي أي اعتبار أو قيمة للإعفاءات التي منحتها واشنطن أو رفعتها

أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية ردا على رفع الولايات المتحدة الإعفاءات من بعض الدول المستوردة للنفط الإيراني "بالنظر للعقوبات غير القانونية من الأساس فأن الجمهورية الإسلامية لا تعطي أي اعتبار أو قيمة للإعفاءات التي منحتها واشنطن أو رفعتها".

© Sputnik . Vitaliy Belousov الفالح عقب القرار الأمريكي: ننسق مع منتجي النفط للتأكد من توفر إمدادات كافية للمستهلكين

وأضاف البيان "مع ذلك ونظرا للتأثيرات السلبية لهذه العقوبات وإمكانية وقوع تأثير ضار إثر عدم تمديد الإعفاءات، فإن وزارة الخارجية الإيرانية على اتصال مستمر مع جميع المؤسسات الداخلية المرتبطة بهذا الشأن، ولديها مشاورات مكثفة مع العديد من الشركاء الأجانب، سواء كانوا أوروبيين أم دوليين أو جيرانا".

وتابع البيان "نتيجة هذه المشاورات الداخلية والخارجية سوف ترسل إلى السلطات العليا التي تتخذ القرار في البلاد، وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب والسريع بشأن هذه المسألة".

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/ مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيس".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".