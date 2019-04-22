الخارجية: إيران لا تعطي أي اعتبار أو قيمة للإعفاءات التي منحتها واشنطن أو رفعتها

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية ردا على رفع الولايات المتحدة الإعفاءات من بعض الدول المستوردة للنفط الإيراني "بالنظر للعقوبات غير القانونية من الأساس فأن الجمهورية الإسلامية لا تعطي أي اعتبار أو قيمة للإعفاءات التي منحتها واشنطن أو رفعتها".
وتابع البيان "نتيجة هذه المشاورات الداخلية والخارجية سوف ترسل إلى السلطات العليا التي تتخذ القرار في البلاد، وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب والسريع بشأن هذه المسألة".
وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/ مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيس".
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".
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