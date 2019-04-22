ترامب يتحدى معارضيه: الكونغرس لا يمكنه عزلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الكونغرس لا يمكنه عزله من منصبه لأنه لم يرتكب جريمة تستحق المحاسبة أو العزل.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: "فقط الجرائم العالية والجنح يمكن أن تؤدي إلى المساءلة. لم تكن هناك أي جرائم من جانبي. لا تواطؤ، لا عرقة (للعدالة). لذا لا يمكنكم عزلي".

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

​وأضاف ترامب في تغريدته: "الديمقراطيون هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيس الجمهوري! لقد انقلب السحر أخيرا على الساحر".

© AP Photo / Andrew Harnik ترامب يتهم الديمقراطيين بـ "فبركة" تقرير مولر ويدعو إلى تقديمهم إلى العدالة

وكان أعضاء ديمقراطيون كبار بالكونجرس الأمريكي، أشاروا أمس الأحد، إلى احتمال سعيهم لمساءلة الرئيس دونالد ترامب لكنهم قالوا إنهم سيحتاجون أولا لاستكمال تحقيقاتهم الخاصة بشأن ما إذا كان تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر أثبت أن الرئيس قد عرقل العدالة.

وقال رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيرولد نادلر "إن ثبتت عرقلة العدالة، فستكون هناك مساءلة".

وعرضت نسخة منقحة لتقرير مولر، الذي طال انتظاره وكان نتاج عمل 22 شهرا من التحقيق، مؤشرات متعددة تفيد بأن ترامب عرقل العدالة لكن التقرير أحجم عن القطع بأن الرئيس ارتكب جريمة قانونية ولم يبرئه مع ذلك.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين بـ" فبركة " تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، بشأن " تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016" داعيا إلى الرد، فضلا عن تقديم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة الخطيرة إلى العدالة ، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن التجسس والخيانة.

وقال مولر في التقرير إن التحقيق لم يخلص إلى أن حملة ترامب نسقت مع الروس. لكن المحققين وجدوا "تصرفات عديدة للرئيس ترقى إلى حد ممارسة تأثير غير قانوني على تحقيقات (هيئات) إنفاذ القانون".

ورغم إحجام مولر في النهاية عن اتهام ترامب بارتكاب جريمة، إلا أنه قال إن التحقيق لم يبرئ ساحة الرئيس.