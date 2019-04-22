تطوير التعاون الروسي البيلاروسي محور مباحثات بوتين ولوكاشينكو الهاتفية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، باتصال هاتفي، القضايا الراهنة لتطوير التعاون الثنائي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء بيان الكرملين بهذا الشأن: "جرت مكالمة هاتفية بين رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، نوقشت خلالها القضايا الراهنة لتطوير التعاون الروسي البيلاروسي".

© Sputnik . Evgeniy Bijatov بيلاروسيا إلى جانب روسيا في حال نشرت واشنطن صواريخ في أوروبا

وبرزت الأسبوع الماضي مسألة نوعية النفط المورد من روسيا إلى بيلاروس عن طريق الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا". وقد اعترفت شركة "ترانس نفط" الروسية بأن هذا النفط يتضمن نسبة عالية من الكلوريد وأعلنت قيامها باتخاذ ما يلزم من تدابير لسرعة تسوية هذه المشكلة. من جانبها طلبت مينسك عقد اجتماع رسمي مع الجانب الروسي يوم 23 نيسان/ أبريـل، آملة في مناقشة حجم التعويض عن الأضرار التي لحقت بالأجهزة والمعدات الموجودة في المصافي البيلاروسية. وبصفة عامة، وفقا لوزارة الطاقة الروسية، تجري عملية تصدير النفط من روسيا الاتحادية بشكل اعتيادي.

يذكر أن روسيا وبيلاروس، قررتا في أواخر عام 2018 تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل. إلى ذلك، أعلنت بيلاروس أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون، ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.

ووقعت روسيا وبيلاروس، يوم 2 نيسان/ أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي كانون الثاني/ يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد — روسيا وبيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.

ومنذ عام 1997 تحتفل روسيا وبيلاروس يوم 2 نيسان/ أبريل في كل عام، بعيد وحدة الشعبين الروسي والبيلاروسي.