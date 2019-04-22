تطوير التعاون الروسي البيلاروسي محور مباحثات بوتين ولوكاشينكو الهاتفية

موسكو — سبوتنيك. وجاء بيان الكرملين بهذا الشأن: "جرت مكالمة هاتفية بين رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، نوقشت خلالها القضايا الراهنة لتطوير التعاون الروسي البيلاروسي".
يذكر أن روسيا وبيلاروس، قررتا في أواخر عام 2018 تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل. إلى ذلك، أعلنت بيلاروس أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون، ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.
ووقعت روسيا وبيلاروس، يوم 2 نيسان/ أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي كانون الثاني/ يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد — روسيا وبيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.
ومنذ عام 1997 تحتفل روسيا وبيلاروس يوم 2 نيسان/ أبريل في كل عام، بعيد وحدة الشعبين الروسي والبيلاروسي.
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