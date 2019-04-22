صحيفة: سلطات سريلانكا تلقت تحذيرا مسبقا حول الهجمات الإرهابية

تلقت السلطات السريلانكية يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري تحذيرا حول وقوع هجمات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.

© AP Photo / Chamila Karunarathne الجيش السريلانكي يرسل أكثر من ألف عسكري إلى كولومبو بعد الانفجارات

نقلت صحيفة " ذا غارديان " البريطانية عن مصادر في شرطة سريلانكا أن الشخص الذي تلقى التحذير لم يستفسر عن تفاصيل الهجوم ولا عن هوية المرسل.

من جانبها ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن الشرطة اكتشفت هوية أحد الانتحاريين وهو إنسان سيلافان الذي فجر نفسه في فندق شانغريلا في كولومبو.

ووفقا للصحيفة كان سيلافان يملك مصنعا في ضواحي كولومبو.

وشهدت سريلانكا أثناء الاحتفال بعيد الفصح الكاثوليكي، يوم 21 نيسان/ أبريل، سلسلة من الانفجارات في كنائس كاثوليكية وفنادق فخمة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وقد أعلنت البلاد وضع الطوارئ وتم إغلاق المدارس والجامعات وإلغاء الامتحانات الحكومية من أجل تجنب تجمع الحشود الكبيرة في الشارع والأماكن العامة.