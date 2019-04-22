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21:47 22 أبريل/ نيسان 2019
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    أنصار حزب الله في لبنان

    أمريكا تعلن عن مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حزب الله

    © REUTERS / AZIZ TAHER
    العالم
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    أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة ترمي إلى تجفيف تمويل "حزب الله" اللبناني، وتقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد في تحقيق تلك الغاية.

    وبحسب الموقع الرسمي لـ"وزارة الخارجية الأمريكية"، فإن قيمة المكافأة التي سيتم تقديمها تبلغ 10 ملايين دولار، لقاء أي معلومات تساهم في عرقلة تمويل "حزب الله".

    وأضافت الخارجية: "نسعى لعزل الحزب وكشف موارده المالية، واستهداف زعمائه في أي مكان بالعالم".

    نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
    © AFP 2019 /
    "حزب الله": المخطط الأمريكي هزم في سوريا والعراق ولبنان
    وأوضحت أن هناك 3 أشخاص يلعبون دورا بارزا في دعم "حزب الله"، من خلال شبكات تمتد في أربع قارات، وهم محمد بزي وأدهم طباجة وعلي شرارة.

    وأشارت إلى أن هؤلاء نجحوا في بعض البلدان بالهيمنة على قطاعات مهمة، وتغلغلوا في النظام المالي العالمي، خدمة لـ"حزب الله" اللبنان.

    وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تريد قطع إمداد حزب الله المالي عبر الاستفادة من أية معلومة تساعد في ذلك، "علما أن هذه المعلومات ستكون سرية، ويستطيع المقيمون خارج الولايات المتحدة أيضا تقديمها للسفارات والقنصليات الأمريكية".

    وسيتم دفع نقود المكافأة، لكل من يدلي بمعلومات، مثل أسماء المتبرعين لـ"حزب الله" ومموليه أو سجلات بنكية أو إيصالات جمارك أو أي أدلة على تعاملات عقارية.

    وسيقدم المكافآت برنامج "مكافآت العدالة" الذي يمنح نقودا في العادة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع إرهابيين مطلوبين، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرنامج لاستهداف شبكة مالية.

    ومنذ بدايته عام 1984، قدم برنامج "مكافآت العدالة" ما يزيد على 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص، قدموا معلومات عن إرهابيين أو منعوا وقوع هجمات إرهابية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, معلومات, رصد مكافأة, حزب الله اللبناني, الخارجية الأمريكية, أمريكا
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