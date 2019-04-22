نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتوقع تغيرات إيجابية حيال دونباس بعد تنصيب زيلينسكي

رأى النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، بأن الوضع قد يتغير في المحادثات حول دونباس في الاتجاه الإيجابي فقط بعد مراسم تنصيب فلاديمير زيلينسكي، الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال بوليانسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يمكن توقع دينامية إيجابية حول دونباس بعد إجراء مراسم التنصيب، ولكن من الصعب التحدث عنها حاليا — هناك إشارات عديدة من زيلينسكي، ولكن متناقضة، من الناحية البديهية، يتم قبول شخصيته بشكل مختلف إلى حد ما، لأنه لم يتردد في التحدث باللغة الروسية خلال مناظرات بمشاركته وفي مقاطع الفيديو خلال حملة الانتخابات، كل هذا يميزه كثيرا عن بوروشينكو".

وأضاف بوليانسكي أنه "في حال نفذت أوكرانيا اتفاقيات مينسك ، كما ينبغي لها أن تفعل ذلك، وقبل كل شيء، هو وقف إطلاق النار، الذي لا يمكنهم ضمانه، فكل هذا يتوقف على كييف".

وأوضح متابعا "ولو تمكن زيلينسكي من تغيير، على الأقل، هذا الوضع، فسيكون من الواضح بالفعل أن هناك نوعا من الضوء في نهاية النفق".

ووفقا للدبلوماسي الروسي، بشكل عام، بعد الانتخابات كل شيء سيتغير بشكل سريع…".

ومضى بوليانسكي:

"بوروشنكو سيكون في السلطة لمدة شهر آخر، وفي تشرين الأول/ أكتوبر ستكون هناك انتخابات لمجلس الرادا [برلمان البلاد]، إذا لم يتغير شيء، فإن مجلس الرادا سيعيق زيلينسكي إلى حد كبير، لسنا بحاجة إلى انتظار أي تغييرات مصيرية جدية في أوكرانيا حتى نهاية العام".

ومع ذلك، وفقا للدبلوماسي، يمكن لأوكرانيا أن تفعل الكثير الآن — أولا وقبل كل شيء، البدء في التحدث مع مواطنيها.

وذكر بوليانسكي، إلى أنه "لم يكن من قبيل المصادفة أن الأغلبية الساحقة في شرق أوكرانيا صوتت لصالح زيلينسكي — أعتقد الناس صدقوا في أن شيئا ما قد يتغير".

وخلص النائب الأول للمندوب الروسي إلى القول: "هنا عاملان — من الصعب تخيل شيئا أسوأ من الوضع أيام بوروشينكو، وكان هناك يأس كامل، وإذا تم انتخابه، فإن الطريق إلى المواجهة كان قد استمر، واستمر أيضا الخطاب المعادي لروسيا".

هذا وكانت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا قد أعلنت، اليوم الإثنين، تقدم المرشح للانتخابات الرئاسية الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، على بوروشينكو، بـ73.21 بالمئة من الأصوات، مقابل 24.46 بالمئة، في انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 99 بالمئة من أصوات الناخبين.