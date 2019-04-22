زلزال بقوة 5.7 يضرب المكسيك يدفع بالمواطنين إلى الشوارع

ذكرت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك أن زلزالا شدته 5.7 درجة ضرب العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم الاثنين، مما أدى إلى اهتزاز بعض المباني وفرار السكان على أثر ذلك إلى الشوارع.