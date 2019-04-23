صحيفة: غياب الفودكا الروسية ينهي حكم بوروشينكو

وقالت صحيفة "هآرتس" إن بوروشينكو انهزم في معركة انتخابات رئاسة الجمهورية لأنه فشل خلال حكمه في حل مشاكل تواجه بلاده مثل الفساد وضعف الاقتصاد والنزاع في شرق أوكرانيا.

© Sputnik . Press Service of the President of Ukraine بوروشينكو يعترف بهزيمته في الانتخابات الأوكرانية

وهناك مشكلة أخرى كان لها أثرها على موقف الأوكرانيين من رئيس الجمهورية. وتعلقت هذه المشكلة التي ساهمت في إنهاء حكم بوروشينكو بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا وهو ما أدى إلى تغييب الفودكا الروسية التي يحبها الأوكرانيون عن أوكرانيا كما أشارت إلى ذلك الصحيفة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية تقدم المرشح زيلينسكي على بوروشينكو، بـ73.21 بالمائة من الأصوات، مقابل 24.46 بالمائة التي حصل عليها بوروشينكو في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية، بعد فرز 99 بالمائة من أصوات الناخبين.