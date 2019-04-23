هزة أرضية جديدة بقوة 6.6 تضرب الفلبين

أفادت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، اليوم الثلاثاء صباحا، عن حدوث هزة أرضية بقوة 6.6 على مقياس ريختر في الفلبين.

وأوضح المرصد الأمريكي أن الهزة سجلت في تمام الساعة 8.37 بتوقيت صباحا على بعد 226 كلم جنوب غرب مدينة سيبو وعلى عمق 86 كلم.

U.S. Geological Survey says a magnitude 6.3 earthquake has hit the central Philippines, day after 6.1 quake in the north https://t.co/4Uiij57wfv — NewsClads (@NewsClads) April 23, 2019

وكانت تقارير قالت، مساء أمس الإثنين، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم عندما ضرب زلزال قوته 6.1 درجة جزيرة لوزان الرئيسية في الفلبين.

ووقع الزلزال على بعد 60 كيلومترا شمال غربي العاصمة مانيلا، مما أدى إلى عرقلة النقل الجوي والبري وخطوط السكك الحديدية وألحق أضرارا بالمباني والبنية التحتية.

وكان إقليم بامبانجا الأكثر تضررا. وقالت ليليا بينيدا حاكمة الإقليم عبر الهاتف، مستشهدة بمعلومات من مسؤولي التعامل مع الكوارث، إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب نحو 20.