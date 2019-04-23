السلطات السريلانكية توقف 40 شخصا بقضية التفجيرات الأخيرة

قامت السلطات الأمنية السريلانكية، اليوم الثلاثاء، بتوقيف عشرات الأشخاص المتهمين بالتفجيرات الأخيرة وتم إيداعهم رهن التحقيق.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE صحيفة: سلطات سريلانكا تلقت تحذيرا مسبقا حول الهجمات الإرهابية

وذكرت قناة " News 1st " السريلانكية أن السلطات الأمنية في البلاد قامت بتوقيف 40 شخصا لهم علاقة بالتفجيرات الأخيرة في سريلانكا.

وأشارت القناة إلى أن المخابرات استطاعت توقيف عشرة أشخاص، يوم الأحد الماضي، بعد التفجيرات واستكملت عملية البحث والتحقيق التي أدت بدورها إلى توقيف عدد إضافي من المتهمين الذين أحيلوا إلى التحقيق.

وهزت تفجيرات واسعة، صباح الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق.

وارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا في سلسلة الانفجارات المميتة التي ضربت سريلانكا، الأحد 21 أبريل / نيسان الجاري، إلى 310 شخصا وأكثر من 500 جريح.