بلمسة واحدة... شركة أمريكية تحول سيارتك إلى "ذاتية القيادة"

كشفت شركة "تسلا" الأمريكية، المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن تقنية جديدة يمكنها أن تحول أي سيارة إلى سيارة ذاتية القيادة بلمسة واحدة فقط.

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص تقريرا يشير فيه إلى تقنية "تسلا" الجديدة، خلال مشاركتها في حدث "أوتوموني داي" في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت "تسلا" إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، يسعى لأن يطبق تلك التقنية الجديدة على جميع السيارات الكهربائية التابعة للشركة، في خطوة وصفت بأنها محفوفة بالمخاطر.

Tesla’s new self-driving chip is here, and this is your best look yet https://t.co/mGVnT5R9q4 pic.twitter.com/TepfaWvXze — The Verge (@verge) April 22, 2019

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وتعمل تلك التقنية الجديدة على وضع "رقاقة إلكترونية" جديدة، التي تعمل على تحسين عمل "الطيار الآلي" الخاص بتلك السيارات، ليتحول إلى سيارة "ذاتية القيادة".

وأوضحت "تسلا" أن تلك الرقاقة الجديدة، أشبه بحاسب إلكتروني كامل، ويمكنه أن يتوافق مع كل أنواع السيارات الكهربائية الخاصة بنا، ويحولها إلى سيارات ذاتية القيادة.

وكان ماسك قد توقع أن تتمكن سيارة تسلا الجديدة على التعرف على إشارات المرور وإشارات التوقف والقيادة التلقائية، والعمل بصورة كاملة من دون الحاجة إلى قائد سيارة خلال عام 2019.