وزير الدفاع الإيراني يصل إلى موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي للأمن

وصل وزير الدفاع الإيراني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد دفاع رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر موسكو الدولي الثامن للأمن.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن المؤتمر ينطلق، اليوم، في العاصمة الروسية وتستمر الفعاليات ثلاثة أيام بمشاركة وفود ووزراء دفاع من العديد من دول العالم.

© Sputnik . Grigory Sysoev حديث عن ملامح حرب باردة وملف مكافحة الإرهاب الدولي يتصدر مؤتمر الأمن الدولي

وأشارت الوكالة إلى أن المؤتمر سيركز على تطورات وضع الشرق الأوسط، خاصة آفاق دفع التسوية في سوريا، كما سيتناول آفاق إحلال الأمن والسلام في العالم.

ولفتت إلى أن إيران تشارك منذ سنوات في مؤتمر موسكو الدولي للأمن على مستوى وزير الدفاع.

وكان السفير الإيراني لدى روسيا، مهدي سنائي، قد أعلن، في وقت سابق، أن وزير دفاع بلاده، أمير حاتمي، سيشارك في مؤتمر الأمن الثامن في موسكو.

وقال السفير، خلال كلمة أمام احتفال في موسكو بمناسبة عيد الجيش الوطني الإيراني: "وزير الدفاع الإيراني سيشارك في مؤتمر الأمن الثامن بموسكو، الأسبوع المقبل".

وأصبح مؤتمر موسكو للأمن منتدى سنويا يضم ممثلين عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية، وخبراء غير حكوميين، سعيا للبحث عن حلول لمعظم القضايا الملحة المتعلقة بالأمن العالمي.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي، في الفترة من 23 إلى 25 أبريل/ نيسان في موسكو، وكان المؤتمر قد ضم في دورته العام الماضي 850 وفدا من 95 دولة، من بينهم 30 وزيرا للدفاع.