وزير الدفاع الإيراني يصل إلى موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي للأمن

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن المؤتمر ينطلق، اليوم، في العاصمة الروسية وتستمر الفعاليات ثلاثة أيام بمشاركة وفود ووزراء دفاع من العديد من دول العالم.
ولفتت إلى أن إيران تشارك منذ سنوات في مؤتمر موسكو الدولي للأمن على مستوى وزير الدفاع.
وكان السفير الإيراني لدى روسيا، مهدي سنائي، قد أعلن، في وقت سابق، أن وزير دفاع بلاده، أمير حاتمي، سيشارك في مؤتمر الأمن الثامن في موسكو.
وقال السفير، خلال كلمة أمام احتفال في موسكو بمناسبة عيد الجيش الوطني الإيراني: "وزير الدفاع الإيراني سيشارك في مؤتمر الأمن الثامن بموسكو، الأسبوع المقبل".
وأصبح مؤتمر موسكو للأمن منتدى سنويا يضم ممثلين عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية، وخبراء غير حكوميين، سعيا للبحث عن حلول لمعظم القضايا الملحة المتعلقة بالأمن العالمي.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي، في الفترة من 23 إلى 25 أبريل/ نيسان في موسكو، وكان المؤتمر قد ضم في دورته العام الماضي 850 وفدا من 95 دولة، من بينهم 30 وزيرا للدفاع.
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