دول تتحضر لانتقام وشيك من قرارات ترامب الأخيرة بشأن إيران

قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإنهاء الاستثناءات التي منحت لبعض الدول الأوروبية والآسيوية لشراء النفط من الجانب الإيراني، قد يؤدي إلى اتخاذ بعض الدول الآسيوية خطوات انتقامية جدية إزاء أمريكا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب: السعودية و"أوبك" سيعوضون فرق النفط بعد معاقبة إيران

وكشفت صحيفة " التايمز " البريطانية في مقال لها أن قرار ترامب الأخير قد يؤدي إلى عواقب وانتقام جدي من دول مختلفة وخصوصا الآسيوية مثل الصين والهند.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين والهند اللتين تعتمدان بشكل كبير على النفط الإيراني الرخيص، قد تنتقمان من قرار ترامب بفتح حرب اقتصادية

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ​واشنطن​ منحت الاستثناء، العام الماضي، لعدة دول منها الهند والصين و​تركيا​ و​كوريا الجنوبية​ و​اليابان​ و​إيطاليا​ واليونان وتايوان، وخلال هذا العام قلصت الدول الثلاث الأخيرة وارداتها النفطية من إيران، بينما تشتري الدول الخمس الباقية ملايين البراميل من النفط يوميا من إيران.

وتابعت قائلة: "القرار سيضع المزيد من الصعوبات الاقتصادية على كاهل إيران التي كانت تصدر خلال العام المنصرم مليوني برميل من النفط يوميا، منها نحو 650 ألف برميل للصين، و500 ألف برميل للهند، و300 ألف برميل لكوريا الجنوبية، و165 ألف برميل لتركيا، وهو الأمر الذي يبرر الغضب الصيني من فرض عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيراني حتى مع السماح لها بشرائه من خلال الاستثناء الأمريكي فكيف سيكون موقفها اليوم".

ولفتت الصحيفة إلى الموقف التركي بعدما تذرعت أنقرة بأن لها موقفا خاصا بسبب اعتمادها بشكل كبير على النفط الإيراني في توفير إمدادات الطاقة لمواطنيها وجوارها لإيران، لكن الجانب الأمريكي لم يقبل هذا الطرح.