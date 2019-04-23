باكستان وإيران تطالبان بتنفيذ بنود الاتفاق النووي

اختتم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى إيران، التي التقى خلالها الرئيس حسن روحاني.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في البيان الختامي للزيارة التي استمرت يومين، أن البلدين بحثا القضايا الإقليمية والعالمية المهمة، مؤكدين على ضرورة تنفيذ خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي(JCPOA)على وجه السرعة.

© AP Photo / صالحي: قراراتنا حول الاتفاق النووي محسوبة

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن الطرفين وقعا، خلال الزيارة، على مذكرة تفاهم في مجال الصحة والعلاج، مؤكدين علي ضرورة التنفيذ الفوري لعقود التعاون المبرمة بينهما للوصول إلى الأهداف المشتركة للبلدين.

ورحبت باكستان بقرار إيران بدء عملية إطلاق سراح عدد من الباكستانيين المعتقلين وإعادتهم إلى بلدهم.

كما قرر البلدان عقد اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة التالي في إسلام آباد، خلال النصف الثاني من العام 2019 ، وكذلك اجتماع اللجنة الحدودية المشتركة خلال الشهر الحالي، واجتماع اللجنة الأمنية العاشرة في الشهر القادم.

وبحث البلدان التطورات الإقليمية والعالمية داعين إلى التنفيذ السريع لخطة العمل المشترك الشاملة حول البرنامج النووي.

وذكر البيان أن الرئيس حسن روحاني سيزور باكستان في أقرب وقت ممكن وأن البلدين سيكونان على الاتصال الدبلوماسي لتحديد موعد هذه الزيارة.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.