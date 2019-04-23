وزيرا خارجية اليابان وروسيا يلتقيان في موسكو 10 مايو

أفادت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية، تارو كونو، سيزور روسيا في الفترة من الـ 9 إلى الـ 11 من شهر أيار/مايو، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الـ 10 من مايو/أيار.

© Sputnik . Ekaterina Shtukina روسيا ترد على أنباء نشر قوات أجنبية في جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان . وجاء في بيان الخارجية: "في يوم العاشر من أيار/مايو، سيُعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث سيناقش الطرفان قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك قضية إبرام معاهدة سلام".

ومنذ أعوام عديدة، يطغى على العلاقات بين روسيا واليابان غياب معاهدة سلام بين الدولتين. وتعتبر اليابان جزر الكوريل الجنوبية وهي جزر كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماي تابعة لها وتصر على "عودتها" تحت السيادة اليابانية في إشارة إلى "الاتفاق الثنائي حول التجارة والحدود" الذي تم توقيعه في عام 1855. إلا أن موقف موسكو يؤكد أن هذه الجزر أصبحت جزءا من أراضي الاتحاد السوفييتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها ليست موضع شك.

وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي، الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء جديدة نوعيا في العلاقات الروسية-اليابانية" وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين، وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر الكوريل الجنوبية للسيادة الروسية.