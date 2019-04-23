مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف وثائق سرية عن فرار هتلر للأرجنتين

يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بدراسة وثيقة تم رفع السرية عنها وتتعلق بهروب الزعيم النازي، أدولف هتلر، إلى الأرجنتين بعد سقوط برلين في عام 1945.

صرح أحد الموظفين في مكتب التحقيق، بأنه يتم التحقيق في الوثيقة التي تتحدث عن فرار الزعيم النازي على متن غواصة إلى الأرجنتين برفقة ستة مسؤولين رفيعي المستوى في حكومته، واللجوء إلى مأوى في مزرعة جنوب جبال الأنديز.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات وصلت لمكتب مدير التحقيقات، إدغار هوفر، والذي وصف المعلومات بالناقصة وغير المكتملة، لذلك من المستحيل مواصلة البحث عن هتلر على أساس هذه المعلومات.

وتشير الوثائق إلى أن هتلر لم يقم بالانتحار في 30 أبريل/نيسان 1945، وإنما هرب برفقة عدد من المسؤولين في غواصة بحسب ما نشرت صحيفة "Daily Star" البريطانية.

ووفقا للمعلومات الأمريكية، فإن الزعيم النازي كان يمكنه الفرار بعد خمسة أشهر من موعد انتحاره في مستودع ببرلين.

ويعود تاريخ هذه الوثيقة إلى 21 سبتمبر/أيلول 1945.