رئيس وزراء سريلانكا: هناك احتمال لوقوع المزيد من الهجمات

قال رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الثلاثاء، إن هناك احتمال لوقوع المزيد من الهجمات الإرهابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء القول إنه يعتقد أن هجمات يوم عيد الفصح لها صلات بتنظيم "داعش"، وذلك بعد أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن التفجيرات التي قتل فيها أكثر من 300 شخص.

© REUTERS / REUTERS TV "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا

وقال رانيل ويكريميسينغ إن أجهزة الأمن الحكومية تراقب السريلانكيين الذين انضموا إلى التنظيم الإرهابي وعادوا إلى ديارهم.

وأضاف "سنتابع مزاعم داعش ونعتقد أنه قد تكون هناك روابط".

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 310 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.