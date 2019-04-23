خبير اقتصادي: قد يكون هناك إعفاء أمريكي للعراق بشأن استيراد الغاز الإيراني

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى البارزكان، إنها "ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، موضحا أنه سوف يكون هناك التزام من الدول التي تستعد واشنطن لإنهاء إعفائها من استيراد النفط الإيراني، لأنه ليس هناك نظام مصرفي يتحمل هذه العقوبات، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي لم تنفذ آلية وعدت بها لاستيراد النفط الإيراني".

عن تصريح وزارة الكهرباء العراقية بأنها ستزيد من واردات الغاز الإيراني، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البارزكان، لـ"راديو سبوتنيك"، أن بغداد تهدف من هذا التصريح التوضيح للإدارة الأمريكية مدى حاجتها للغاز الإيراني، وبالتالي قد يكون هناك إعفاء خاص للعراق.

© AP Photo / Sajjad Safari الحرس الثوري الإيراني يهدد: مستعدون لقرار واشنطن

وأشار البارزكان إلى أن حركة النفط العالمية تأثرت بكل هذه التطورات، موضحا أنه حدثت قفزات في أسعار النفط من المتوقع أن تستمر حتى شهر مايو/ أيار المقبل، لأنه يبدو أن الولايات المتحدة جادة هذه المرة في قرارها، متوقعا حدوث تنسيق بين دول "أوبك" من شأنه أن يغطي مصادر النفط الإيراني التي ستنقطع عن الأسواق.

وهددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز وهو ممر ملاحي استراتيجي لنقل النفط في الخليج إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصاد طهران من خلال وقف صادراتها النفطية.