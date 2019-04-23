اندلاع حريق في مدينة فرساي التاريخية (فيديو)

اندلع، اليوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان، حريق هائل في مدينة فرساي الفرنسية، الشهيرة، التي تقع غربي العاصمة باريس.

ونشر العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الحريق، وقالوا إنه في مدينة فرساي الشهيرة، التي يوجد بها القصر التاريخي الشهير "قصر فرساي"، الذي يعد من أعظم قصور فرنسا التاريخية.

ويظهر فيديو ثاني جانب آخر من الحريق، لكنه لم يتضح بعض طبيعة الحريق أو مزيد من التفاصيل عنه.

ويظهر فيديو آخر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات إطفاء، بينما قال ناشر الفيديو إن الحريق ربما اندلع في مخزن سيارات في المنطقة.

Incendie 3 Versailles pic.twitter.com/cOgGbXF7Ea — jean vincent (@jeanrvi) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وفيما يلي بعض الصور من موقع الحريق.

[INTERVENTION] ⚠️Attention Intervention incendie 🔥 en cours rue Albert Joly à @Versailles. Feu de concession automobile. De nombreux moyens @pompiers78 🚒convergent. Laissez passer les secours et évitez le secteur. pic.twitter.com/mExHHmUlSK — pompiers78 (@pompiers78) April 23, 2019

​وبحسب "سبوتنيك" فرنسا، فإن الحريق وقع في شارع كلاني بارك في مدينة فرساي، وشاركت في التغلب عليه 26 سيارة إطفاء قد وصلت إلى مكان الحادث، حيث تمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.