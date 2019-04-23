رئيس سريلانكا يتجه لتغيير قادة عسكريين بعد فشلهم بصد الهجمات الانتحارية

أكد رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع تغيير قادة القوات المسلحة في البلاد خلال يوم بسبب فشلهم في التصدي للهجمات الانتحارية التي قتلت أكثر من 300 شخص، بالرغم من المعلومات التي كانت لديهم عن الهجمات.

وقال سيريسينا في كلمة متلفزة، وجهها إلى الشعب السيريلانكي "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة"؛ بحسب "رويترز".

© REUTERS / POOL بومبيو: يوجد أمريكيين بين ضحايا اعتداءات سيريلانكا

وأردف "مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به. كان يتيعن اتخاذ إجراءات مناسبة. لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين".

واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمال الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص حتى صباح الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق، اليوم إن "التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي"، مؤكدا أن الشرطة ألقت القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.