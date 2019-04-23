محلل سياسي: الحرس الثوري الإيراني جاد في تهديداته بغلق مضيق هرمز

التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية لا يقتصر تأثيرها على الطرفين، بل تكتوي المنطقة وربما العالم بنارها، يرى الخبراء أن تهديدات الحرس الثوري بغلق مضيق هرمز، ستؤثر على سوق النفط العالمي الذي بدأ بالارتفاع فعليا بعد التهديد الإيراني.

قال جميل الظاهري المحلل السياسي الإيراني في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن قرار الحرس الثوري الذي أعلنه أمس بدأ تأثيره واضحا على سوق النفط، وبدأت الأسعار بالارتفاع منذ أمس.

© REUTERS / Carlos Barria كاد أن يتطور لاشتباك... احتكاك بين زوارق إيرانية وحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز (فيديو)

وتابع المحلل السياسي، الحرس الثوري طالما أطلق تهديدا، سوف يقوم بتنفيذه، نظرا لأن المضيق مشترك بين دول مجلس التعاون وإيران، لذا سيتم إغلاقه ومنع دول مجلس التعاون من استخدامه خاصة الدول التي تتعاون مع أمريكا وهي السعودية والإمارات من تصدير النفط عبر المضيق.

وأضاف الظاهري، إغلاق المضيق يعني أيضا منع تردد القوات الأمريكية عبر المضيق، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على حركة القوات الأمريكية وأسواق النفظ في السوق العالمية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الحرس الثوري لم ينفذ بعد تلك التهديدات، التهديد يقابله تهديد، كلما أقدمت واشنطن على إصدار تهديدات ستقوم إيران أيضا بإجراء مماثل، فليس من المعقول أن تقابل قوات الحرس الثوري التهديد الكلامي الأمريكي بعمل عسكري.

وأكد الظاهري على استعداد القوات البحرية الإيرانية على إغلاق مضيق هرمز في أقل من ساعة.