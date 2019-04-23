محلل سياسي: الحرس الثوري الإيراني جاد في تهديداته بغلق مضيق هرمز

قال جميل الظاهري المحلل السياسي الإيراني في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن قرار الحرس الثوري الذي أعلنه أمس بدأ تأثيره واضحا على سوق النفط، وبدأت الأسعار بالارتفاع منذ أمس.
وأضاف الظاهري، إغلاق المضيق يعني أيضا منع تردد القوات الأمريكية عبر المضيق، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على حركة القوات الأمريكية وأسواق النفظ في السوق العالمية.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الحرس الثوري لم ينفذ بعد تلك التهديدات، التهديد يقابله تهديد، كلما أقدمت واشنطن على إصدار تهديدات ستقوم إيران أيضا بإجراء مماثل، فليس من المعقول أن تقابل قوات الحرس الثوري التهديد الكلامي الأمريكي بعمل عسكري.
وأكد الظاهري على استعداد القوات البحرية الإيرانية على إغلاق مضيق هرمز في أقل من ساعة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)