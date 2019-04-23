أنقرة: إذا رفضت واشنطن تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" فستلبي حاجتها "بمكان آخر"

أنقرة — سبوتنيك. صرح وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، أنه في حال إذا رفضت الولايات المتحدة تزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز"إف-35"، فسوف تلبي أنقرة حاجتها "في مكان آخر".
وقال أغلو، لوكالة "سبوتنيك": "لا نتحدث عن خطط لنشر منظومة "إس-400"، في قطر أو أذربيجان. لم نناقش مثل هذا المسالة مطلقا. هذه المعلومات تناقش باستمرار في وسائل الإعلام. في الواقع لا توجد أي صعوبات في هذا الموضوع. لقد أبرمنا اتفاقية مع روسيا، والآن نتفاوض على مواعيد التسليم. إذا قررت روسيا بيع المنظومات إلى أذربيجان، فستقوم بذلك مباشرة، دون وسطاء. علاوة على ذلك، فإن هذه الدول لها علاقات جيدة ".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام تركية عن احتمال نقل أنقرة منظومة "إس-400"، المضادة للطائرات إلى قطر وأذربيجان.
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