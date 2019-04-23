أنقرة: إذا رفضت واشنطن تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" فستلبي حاجتها "بمكان آخر"

صرح وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، أنه في حال إذا رفضت الولايات المتحدة تزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز"إف-35"، فسوف تلبي أنقرة حاجتها "في مكان آخر".

أنقرة — سبوتنيك. صرح وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، أنه في حال إذا رفضت الولايات المتحدة تزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز"إف-35"، فسوف تلبي أنقرة حاجتها "في مكان آخر".

© AFP 2019 / ADEM ALTAN تركيا: مضطرون لشراء المقاتلات التي نحتاجها إذا لم نحصل على "إف- 35"

من جهة ثانية أكد أوغلو أن أنقرة لا تنوي نقل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400"، والتي اشترتها من روسيا، إلى قطر وأذربيجان من روسيا.

وقال أغلو، لوكالة "سبوتنيك": "لا نتحدث عن خطط لنشر منظومة "إس-400"، في قطر أو أذربيجان. لم نناقش مثل هذا المسالة مطلقا. هذه المعلومات تناقش باستمرار في وسائل الإعلام. في الواقع لا توجد أي صعوبات في هذا الموضوع. لقد أبرمنا اتفاقية مع روسيا، والآن نتفاوض على مواعيد التسليم. إذا قررت روسيا بيع المنظومات إلى أذربيجان، فستقوم بذلك مباشرة، دون وسطاء. علاوة على ذلك، فإن هذه الدول لها علاقات جيدة ".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام تركية عن احتمال نقل أنقرة منظومة "إس-400"، المضادة للطائرات إلى قطر وأذربيجان.