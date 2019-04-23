زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة آسام بالهند

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 1.45 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (2015 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء) وشعر به الناس على الجانب الآخر من الحدود في التبت.
وتقع منطقة آسام التي تشتهر بزراعة الشاي قرب الحدود مع الصين وهي قليلة السكان.
وتعرضت الهند في 18 أبريل/ نيسان المضي إلى عاصفة رعدية قوية. وقالت الإذاعة الرسمية في الهند الخميس الماضي نقلا عن مسؤولين محليين إن 60 شخصا على الأقل قتلوا بسبب صواعق وانهيار منازل أثناء عاصفة رعدية ضربت شمال وغرب البلاد.
ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في ولاية مهاراشترا عندما ضربتهم صاعقة داخل معبد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المزيد من العواصف اليوم الخميس في أجزاء واسعة من شرق الهند.
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