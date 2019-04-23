بعد اتهامها بالظلم... ترامب يجتمع مع رئيس "تويتر"

والتقى ترامب، رئيس "تويتر"، جاك دورسي، بعدما اتهم الموقع بالتحيز ضده، وفقا لرويترز.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE "تويتر" يزيل فيديو نشره ترامب

وغرد ترامب عن "تويتر": "الشركة لا تعاملني بشكل جيد كجمهوري، إنها تمييزية للغاية".

ودعا ترامب لإنشاء المزيد من شركات وسائل التواصل الاجتماعي "الأكثر نزاهة"، مكررا اتهامه لتويتر بالتحامل على الجمهوريين بدون أن يقدم دليلا.

ولم ترد "تويتر" على رسائل تسعى إلى الحصول على تعليق.

وزاد عدد المستخدمين النشطين شهريا على "تويتر" 9 ملايين إلى 330 مليونا في الربع الأول مقارنة مع الربع السابق، وهو ما يزيد بكثير عن متوسط تقديرات وول ستريت بأن تخسر الشركة 2.2 مليون مستخدم، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وفي الربع الأول من 2019، زادت إيرادات "تويتر" 18% إلى 787 مليون دولار مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، متجاوزة متوسط تقديرات وول ستريت البالغ 776.1 مليون دولار.

وقفزت مبيعات الإعلانات 18% إلى 679 مليون دولار. وفي الولايات المتحدة، زادت إيرادات الإعلانات 26% بفضل إعلانات الفيديو.

لكن تويتر تتوقع إيرادات في الربع الحالي تقل إلى حد كبير عن تقديرات وول ستريت. وتتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 770 مليونا و830 مليون دولار، مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 819.5 مليون دولار.

وأعلنت تويتر عن أرباح فصلية قدرها 191 مليون دولار أو 25 سنتا للسهم، مقارنة مع 61 مليون دولار أو ثمانية سنتات للسهم قبل عام. ومع استبعاد مزايا ضريبية بقيمة 124.4 مليون دولار، تكون الشركة قد ربحت تسعة سنتات للسهم.