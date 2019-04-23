بريطانيا تريد استخدام أوكرانيا لمواجهة روسيا عسكريا وسياسيا

أكد متحدث باسم السفارة الروسية في لندن، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تسعى لاستخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة العسكرية والسياسية مع روسيا.

لندن — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على تهنئة وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، لفلاديمير زيلينسكي، على انتخابه رئيسًا لأوكرانيا: "في تهنئته، يشرح جيريمي هانت اهتمام بريطانيا بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا بقوله إن هذا البلد "يقبع في طليعة المواجهة مع روسيا، التي تتحدى النظام الدولي القائم على القواعد"، و"استقرار أوكرانيا ضروري للأمن الأوروبي"، وتم تحديد "الأمن والدفاع" كوجهات أولية تنوي لندن مواصلة التعاون بها مع كييف".

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وأوضح أن "هذه التصريحات تؤكد فقط على أن أهداف "الدعم" المزعومة للقيادة الأوكرانية التي قدمتها المملكة المتحدة ودول غربية أخرى في السنوات الأخيرة لا تساعد الشعب الأوكراني على الإطلاق في تحسين حياته، بل تستخدم أوكرانيا كأداة للمواجهة العسكرية والسياسية مع روسيا".

كما لفت الدبلوماسي الروسي الانتباه إلى حقيقة أن هانت، على استعداد للتعاون مع أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن، لكنه لا يتحدث عن الحاجة إلى تسوية سياسية للنزاع في شرق البلاد من خلال مفاوضات تستند إلى اتفاقات مينسك.

وأشار إلى أن "أفضل طريقة لضمان استقرار أوكرانيا، والتي يتم الاعتناء بها في بريطانيا بالكلمات، هي تشجيع القيادة الأوكرانية على الدخول في حوار مباشر مع مواطنيها في الشرق. استمرار الخطاب البريطاني الحالي، ناهيك عن التنفيذ العملي للخطط المقترحة، من غير المرجح أن يساهم في تسوية الوضع في دونباس".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا قد أعلنت تقدم المرشح للانتخابات الرئاسية الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، على بيترو بوروشينكو، بـ73.21 بالمئة من الأصوات، مقابل 24.46 بالمئة، بعد فرز 99 بالمئة من أصوات الناخبين.