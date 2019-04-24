ترامب يقرر عدم حضور مسؤولي إدارته حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض

وذكرت رويترز أن ترامب قد صرح من قبل إنه لن يحضر العشاء السنوي ورتب بدلا من ذلك تجمعا سياسيا في ويسكونسن ولكنه لم يكن قد قرر ما إذا كان بإمكان أي من موظفيه حضور العشاء.
ولم يحضر ترامب حفل العشاء السنوي الذي تنظمه رابطة مراسلي البيت الأبيض منذ أن أصبح رئيسا في يناير كانون الثاني 2017. ويندد ترامب بوسائل الإعلام الرئيسية ويقول إنها تبث "أخبارا كاذبة" ويوجه بشكل روتيني أنصاره لمشاهدة محطة فوكس نيوز.
وحضر رؤساء الولايات المتحدة حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض معظم السنوات منذ تأسيس الرابطة في 1914.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)