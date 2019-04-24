مادورو يؤكد سيطرة حكومته الكاملة على فنزويلا

كراكاس — سبوتنيك. وقال مادورو على أثير التلفزيون الحكومي: "لدينا سيطرة حكومية كاملة، السيطرة على القوات البوليفارية المسلحة، فضلا عن السيطرة على الأراضي الوطنية. وأنا بصفتي رئيسًا دستوريًا ، أدير العلاقات الوطنية والعلاقات الدولية وأدير جدول أعمال الدولة وأفي بجميع التزاماتي".
ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.
واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا شرعية مادورو.
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