تهديدات أمريكا: كل حاملة طائرات تحمل 100 ألف طن من أدوات الضغط الدبلوماسي

وبحسب السفير جون هانتسمان، فإن الولايات المتحدة أعطت إشارة واضحة لروسيا بنشر حاملات الطائرات وغيرها من سفن أسطولها في البحر المتوسط.

وذكر بيان صحفي صادر عن الأسطول الأمريكي السادس، نقلا عن السفير هانتسمان، أن الولايات المتحدة تُفهم روسيا عبر الاتصالات الدبلوماسية والحوار المدعوم من قبل ما تحمله هذه السفن من أنظمة دفاعية قوية أن عليها أن توقف "نشاطها الذي يزعزع الاستقرار في العالم" إذا شاءت تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة.

ووفق السفير الأمريكي، فإن كل حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط تحمل "مائة ألف طن من الدبلوماسية الدولية".

وتوجد حاملتا طائرات أمريكيتان و8 سفن حربية أمريكية أخرى في البحر المتوسط الآن.