يانوكوفيتش ينوي العودة إلى أوكرانيا

أعلن محامي الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، رغبة يانوكوفيتش في العودة إلى الوطن.

ويقيمم يانوكوفيتش في روسيا الآن. وكان قد اضطر إلى مغادرة بلاده بعد انقلاب أطاح به عام 2014.

© REUTERS / Ina Fassbender صحيفة: غياب الفودكا الروسية ينهي حكم بوروشينكو

وكشف المحامي فيتالي سيرديوك، محامي يانوكوفيتش، لصحيفة "إزفستيا" أن موكله يأمل أن يتمكن من العودة إلى أوكرانيا خلال حكم الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي.

ولكي يتمكن يانوكوفيتش من تحقيق رغبته يعتزم محاموه إلغاء ما وجهته له السلطة الأوكرانية الجديدة من اتهامات.

وكانت السلطة القضائية الأوكرانية قد حكمت عليه، في يناير/كانون الثاني الماضي، بالسجن 13 عاما بتهمة الخيانة الكبرى.

ويرى المحامي أن تغيير رئيس الجمهورية يهيئ الفرصة لإنهاء تسييس محاكمة يانوكوفيتش.

وقد هنأ يانوكوفيتش الرئيس الأوكراني الجديد زيلينسكي بالفوز في الانتخابات الرئاسية، منوها إلى ضرورة إنهاء "حرب الاقتتال في دونباس. غير أن مساعدي زيلينسكي قالوا إن تهاني "الموظفين السابقين" لا تعوزهم.