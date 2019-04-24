ظريف ينتقد السعودية على الإعدامات الأخيرة بحق مواطنيها

انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، بشدة إعدام المملكة العربية السعودية لـ 37 شخصا من مواطنيها المدانين بجرائم أو معارضين لنظامها.

وعلق ظريف على الحدث على حسابه الخاص على "تويتر"، قائلا: "إدارة دونالد ترامب لم تتحرك تجاه حملة الإعدامات في السعودية، ويبدو أن الانتماء لفريق بولتون وبن سلمان وبن زايد وبي بي (ننتياهو) يحصنهم من ارتكاب أية جريمة يقدمون عليها".

After a wink at the dismembering of a journalist, not a whisper from the Trump administration when Saudi Arabia beheads 37 men in one day—even crucifying one two days after Easter. Membership in the #B_team —Bolton, Bin Salman, Bin Zayed & "Bibi"— gives immunity for any crime. pic.twitter.com/GgtfOqowGq — Javad Zarif (@JZarif) April 23, 2019

وقامت السلطات السعودية، يوم أمس الثلاثاء، بتنفيذ أحكام بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق مختلفة أغلبهم من المسلمين الشيعة باتهامهم بالقيام بـ"الإرهاب"، وذلك بعد ثلاث سنوات على إعدام 47 شخصاً من الشيعة، في قضية أدت إلى قطع العلاقات مع طهران.