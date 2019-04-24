ميانمار تنتظر وصول مقاتلات سوخوي

تنتظر ميانمار تسلّم طائرات مقاتلة من طراز "سو-30إس إم" من روسيا.

وكانت ميانمار قد وقعت في عام 2018 عقدا لشراء 6 طائرات من طراز "سو-30إس إم" مع روسيا.

© Sputnik . Vitaly Timkiv مقاتلة "سو-30" تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط

وقال قائد القوات المسلحة الميانمارية الجنرال مين أونغ هلاين لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الطائرات التي تعاقدت ميانمار على شرائها يجري تصنيعها الآن.

وعن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على دول تستورد الأسلحة من روسيا، قال قائد القوات المسلحة الميانمارية إنه لا يستطيع أن يقول إن الولايات المتحدة وضعت العراقيل أمام ميانمار لشراء العتاد العسكري الروسي.

وأكد الجنرال هلاين الذي وصل إلى العاصمة الروسية لحضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن بلاده تشتري الأسلحة اللازمة للدفاع عن النفس.