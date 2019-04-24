بالفيديو... الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى روسيا على قطاره الخاص

وصل زعيم كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء صباحا، إلى روسيا وكانت محطته الأولى بإقليم بريمورسكي في محطة "حاسان"، حيث نظم له استقبال حاشد بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية ومسؤولين من الإقليم الروسي.

وأعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن سعادته لوجوده في روسيا، وأكد أن زيارته الحالية لروسيا لن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن زيارته هذه خطوة أولى لتطوير العلاقات.

Ким Чен Ына встретили в Хасане караваем. Встречавшие рассказывают, что отломить кусочек у него с первого раза не получилось. pic.twitter.com/CzxuMcLbqK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 24, 2019

وتوقف الزعيم الكوري الشمالي في بريموري لزيارة بيت الصداقة الروسية الكورية الذي بني عام 1986 خلال قيادة أبيه للبلاد. وبعدها انطلق القطار الخاص مجددا في رحلته على أن يصل إلى فلاديفوستوك لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Ким Чен Ын приехал в Россию. На бронепоезде, к которому подают отдельный трап. pic.twitter.com/g1pZdHt9uB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 24, 2019

يذكر أن السلطات الروسية جهزت سيارتين من نوع ليموزين لملاقاة الزعيم الكوري الشمالي عند محطة القطار في فلاديفوستوك.

ووصل وفد كوري شمالي كبير يضم أكثر من 30 شخصا إلى الشرق الأقصى الروسي، صباح الثلاثاء، حيث أنه من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وفلاديفوستوك أقرب مدينة روسية كبيرة للشريط الحدودي الضيق الذي تتقاسمه روسيا وكوريا الشمالية ويمكن الوصول إليها من الحدود بالقطار وهو وسيلة المواصلات الدولية المفضلة لكيم.

وتشارك روسيا منذ سنوات في الجهود الرامية إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي. وشاركت موسكو فيما يسمى بالمحادثات السداسية إلى جانب الكوريتين واليابان والولايات المتحدة والصين والتي عقدت آخر مرة في 2009.