وزير الخارجية التركي يؤكد لـ"سبوتنيك" عدم وجود خيار نشر "إس-400" في قطر

حمل ماهر بوزتيبي، رئيس تحرير "سبوتنيك تركيا" عددا من الأسئلة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

ونفى وزير الخارجية التركي في رد له على أحد الأسئلة، صحة ما أعلنته وسائل إعلام من أن تركيا ستضع منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في أراضي قطر أو أذربيجان بعد أن تستلمها من روسيا.

© Sputnik . Michail Klimentjev مقاتلات روسيا.. الخيار الأفضل لتركيا

وقال وزير الخارجية التركي:

لا مكان للحديث عن أي خطة لوضع "إس-400" في قطر أو أذربيجان… إذا قررت روسيا بيع منظومات ("إس-400") إلى أذربيجان فسوف تفعل ذلك بالطريقة المباشرة دونما وسيط.

وعن تسلم تركيا لمنظومات "إس-400"، قال وزير الخارجية التركي: "وقعنا الاتفاقية مع روسيا ونتفق الآن على موعد لتسليمها".

وعما أعلنته الصحافة التركية من أن تركيا قد تشتري طائرات "سو-57" الروسية في حال رفضت الولايات المتحدة الأمريكية توريد مقاتلات "إف-35" لها، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستسد حاجتها إلى الطائرات المقاتلة الجديدة باستيراد الطائرات اللازمة من بلدان أخرى إذا واجهت مشكلة لاستيراد طائرات "إف-35".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن تركيا لا تواجه اليوم أي مشكلة تتعلق بمشاركتها في مشروع إنشاء طائرات "إف-35". أما إذا نشأت مشكلة ما فسوف تقتضي الضرورة سد الحاجة إلى الطائرات المقاتلة الجديدة باستيرادها من بلد آخر.

وعن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال وزير الخارجية التركي إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن من إقصاء تركيا من عضوية الناتو:

كيف يمكن للولايات المتحدة أن تطرد تركيا من الناتو؟ كل قرارات الحلف تتخذ بالإجماع. وإذا قالت تركيا كعضو في الناتو "لا"، فمن المستحيل أن يحدث شيء كهذا.

وأضاف، قائلا إنه لم يكن هناك محاولات من هذا القبيل.

وأشار إلى أن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ونائبه أعلنا أنه يمكن لكل من الحلفاء أن يسد حاجته في مكان يجده ضروريا.