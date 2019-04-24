الخارجية الروسية: موسكو تفعل ما بوسعها لتبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها قبل الصيف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تفعل ما بوسعها كي تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها قبل فصل الصيف.

موسكو — سبوتنيك. وقال فيرشينين للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع بدء عمل اللجنة قبل فصل الصيف: "نحن نفعل كل ما بوسعنا".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

وعلى نفس الصعيد، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في وقت سابق أن طهران ستواصل المساعي لتشكيل لجنة لصياغة الدستوري السوري، وتبادل الأسرى وعودة اللاجئين السوريين، مجددا تأكيده على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.