فيديو لروحاني يغضب الإيرانيين من أفعاله

وأثار الفيديو حفيظة الكثير من الإيرانيين بعد انتشاره على الإنترنت، حيث لاحظ الكثيرون اهتمام الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المتزايد بالكاميرا أكثر من عملية تفقد الأضرار من جراء الفياضانات.
چه ريز به دوربين نگاه مى كنه!— Pouria Zeraati (@pouriazeraati) April 23, 2019
ذوق مرگ شدن #روحانى در كابين خلبان، هنگام بازديد هوايى از مناطق #سيل زده.
به تنها جايى كه نگاه نكرد، پايين بود… pic.twitter.com/ppV34FqHka
واعتبر مغردون آخرون أن الرئيس الإيراني حاول من خلال هذا المقطع القيام بدعاية لامتصاص الغضب الشعبي بسبب تقصير السلطات خلال الفياضانات.
وكان إيرانيون قد انتقدوا الرئيس روحاني لعدم مسارعته إلى تفقد المناطق المتضررة وبعد ذلك قرر القيام بالخطوة.
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