فيديو لروحاني يغضب الإيرانيين من أفعاله

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو على متن طائرة تقوم بمهمة تفقد الأضرار من الفياضانات التي لحقت بالمناطق الإيرانية مؤخرا.

وأثار الفيديو حفيظة الكثير من الإيرانيين بعد انتشاره على الإنترنت، حيث لاحظ الكثيرون اهتمام الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المتزايد بالكاميرا أكثر من عملية تفقد الأضرار من جراء الفياضانات.

چه ريز به دوربين نگاه مى كنه!

ذوق مرگ شدن #روحانى در كابين خلبان، هنگام بازديد هوايى از مناطق #سيل زده.

به تنها جايى كه نگاه نكرد، پايين بود… pic.twitter.com/ppV34FqHka — Pouria Zeraati (@pouriazeraati) April 23, 2019

واعتبر مغردون آخرون أن الرئيس الإيراني حاول من خلال هذا المقطع القيام بدعاية لامتصاص الغضب الشعبي بسبب تقصير السلطات خلال الفياضانات.

وكان إيرانيون قد انتقدوا الرئيس روحاني لعدم مسارعته إلى تفقد المناطق المتضررة وبعد ذلك قرر القيام بالخطوة.