سائق متهور يجبر سكك حديد بريطانيا على إعلان حالة الطوارئ (صورة)

أعلنت هيئة خطوط السكك الحديدية البريطانية حالة الطوارئ، وأجلت عمل خط القطار الواصل بين مدينتي تيلبوري وستانفورد لو هوب في مقاطعة إسيكس، شرقي بريطانيا، بسبب توقف سيارة بين قضبانه الحديدية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، شوهد الاثنين الماضي، سائق السيارة من نوع "فورد فييستا"، وهو يتركها بين مسارات السكة الحديدية.

Driver causes severe train delays after abandoning his car on tracks in Essex https://t.co/keEpWyYKoA — The Sun (@TheSun) April 23, 2019

وزعم السائق المدعو ريان براتر 19 عامًا، عند استجوابه من الشرطة، أنه كان ضحية عصابة كانت تلاحقه لسرقته، وأثناء هروبه منها، قطع مسارات السكك الحديدية، بدلا من الطريق الرئيسي، ثم ترك سيارته وهرب، لعدم تمكنه من قيادتها.

واستدعت خطوط السكك الحديدية، شرطة النقل، لإزالة السيارة، التي تسببت بتعطيل واسع لحركة القطارات، وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها، لعودة حركة القطارات مجددا.