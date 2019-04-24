قيادات تركية تبحث المنطقة الآمنة المخطط إقامتها في سوريا وتطورات بحري إيجه والمتوسط

ونقلت "الأناضول" عن وزارة الدفاع أن "الاجتماع بحث التطورات الأخيرة في بحري إيجه والمتوسط، إضافة إلى المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها في سوريا، والأمن الإقليمي وقضايا العلاقات الخارجية".
وقالت الدفاع التركية إن الاجتماع شدد على الحزم بخصوص الحفاظ على حقوق ومصالح تركيا.
#عاجل | وزارة الدفاع: الاجتماع شدد على الحزم بخصوص الحفاظ على حقوق ومصالح #تركيا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 24, 2019
وزارة الدفاع التركية: بحث الاجتماع التطورات الأخيرة في بحري إيجه والمتوسط، إضافة إلى المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها في سوريا، والأمن الإقليمي وقضايا العلاقات الخارجية
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في شهر مارس/ آذار الماضي إنه ليس بوسع تركيا الموافقة على تسليم السيطرة على المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا لأية جهة أخرى.
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