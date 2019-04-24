نافورة الحظ... من يلق النقود يقع في حب فتاة إيطالية

يتبع السياح في مدينة تريفي في روما، تقاليد خاصة، تتضمن رمي قطعة نقدية في نافورة تريفي، ويعد ذلك أحد طقوس سياح المدينة التاريخية الذين بلغ عددهم 30 مليونا قبل عامين.

عن هذه القصة، نشر موقع "دويتشه فيله" تقريرا، اليوم الأربعاء، تناول تفاصيل عن المكان، الذي تصل حصيلة إلقاء النقود به إلى مليون ونصف يورو سنويا، مشيرا إلى أن الممثل المصري الشهير عادل إمام ظهر وهو يقفز في تلك النافورة، خلال تصويره فيلم "عنتر شايل سيفه".

ففي عام 1957 قام ريتشارد نيكسون، الرئيس الأمريكي، الذي كان حينها نائبا للرئيس بزيار النافورة، وألقى بها قطعة نقود.

وتقول الأسطورة الخاصة بالنافورة، إن من يرمي القطعة النقدية الأولى بيده اليمنى من على كتفه الأيسر وهو مغلق العينين يعود قريبا للمدينة، بينما من يرمي القطعة النقدية الثانية بنفس الطريقة، فله أن يأمل بأن يقع بحب فتاة أو شاب من شباب مدينة روما، لكن القطعة الثالثة تقول إنه سيتزوج بأحد معارفه الجدد.