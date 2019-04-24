هدية إيرانية إلى العراق للمساعدة في الحرب على الإرهاب

أشاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالجهود والدعم الذي قدمته إيران إلى العراق خلال حربه للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) .

وأشار المهندس إلى أن طهران قدمت على طبق من ذهب كل ما تستطيع تقديمه بهدف القضاء على هذا التنظيم؛ بحسب قناة "العالم".

Public relations center of Federal Security Service الكشف عن خلية لتنظيم "داعش" في روسيا مؤلفة من 5 أشخاص

وقال المهندس خلال كلمته في الحفل الذي أقامه الحشد الشعبي في العاصمة، بغداد، تكريما لأسر الشهداء الإيرانيين واللبنانيين الذين شاركوا العراقيين القتال ضد "داعش":

إن الأخ قاسم سليماني والقادة الإيرانيين الآخرين فتحوا مخازن الأسلحة أمام العراقيين وزودونا بكل ما كنا نحتاج.

وأضاف المهندس:

بداية الحرب على داعش قامت إيران بتقديم الأسلحة وقدمت للعراق 5 طائرات سوخوي، بعد شهر من المعارك، وإيران قدمت على طبق من ذهب كل ما تستطيع.

وأوضح المهندس أن "تزويدنا بالأسلحة والعتاد والذخائر من قبل إيران كان يتم عبر اتصال هاتفي وخلال ساعات"، مبينا أن "إيران قدمت الأسلحة بسخاء للإيزدي والكردي والشيعي والسني".

وحضر الحفل، بالاضافة إلى المهندس، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وألقوا كلمات بالمناسبة، إضافة الى جمع كبير من أسر الشهداء الإيرانيين وشخصيات سياسية ودينية ومجتمعية عراقية، بالإضافة إلى الصحفيين ووسائل الإعلام.

يذكر أن إيران كانت أول دولة تدعم العراق في حربه ضد "داعش"، وذلك منذ اللحظة الأولى لسقوط 3 محافظات عراقية بيد التنظيم، حيث أرسلت مستشارين عسكريين وأسلحة وذخائر، وشارك متطوعون إيرانيون في القتال ضد عناصر "داعش".

وساهمت إيران في علاج جرحى الحشد الشعبي والقوات العراقية عبر نقلهم إلى مستشفياتها في إيران لتقديم العلاج اللازم.