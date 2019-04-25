النفط الملوث يصل هنغاريا وسلوفاكيا في غضون 4-5 أيام

أعلنت الشركة البيلاروسية "غوميلترانسنفط دروجبا"، اليوم الخميس، أنه يتم الآن ضخ نفط رديئ النوعية عبر خط "دروجبا" باتجاه أوكرانيا، وسيصل إلى مصافي التكرير في التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا في غضون 4-5 أيام.

مينسك — سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "يتم مواصلة ضخ النفط في اتجاه أوكرانيا ومن ثم إلى مصافي التكرير في جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا. وسيصل النفط الذي يتضمن نسبة عالية من الكلوريد، إلى نقاط التوزيع في هنغاريا وسلوفاكيا في غضون 4-5 أيام".

وأعلن المكتب الصحفي لشركة "بيل نفط خيم" لوكالة "سبوتنيك" أمس، أن الجانب الروسي بدأ في ضخ النفط، الذي يفي بالمعايير على طول الفرع الشمالي لخط أنابيب "دروجبا" لتلبية احتياجات مصفاة النفط البيلاروسية "نافتان".

وبرزت في الأسبوع الماضي مشكلة حول نوعية النفط المورد من روسيا إلى بيلاروس عن طريق الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا".

واعترفت شركة "ترانس نفط " الروسية، بأن هذا النفط يتضمن نسبة عالية من الكلوريد، وأنها تقوم باتخاذ ما يلزم من تدابير لتسريع حل هذه المشكلة. ومن جانبها طلبت مينسك عقد اجتماعاً رسمياً مع الجانب الروسي يوم 23 نيسان/أبريـل، آملة بمناقشة حجم التعويض عن الأضرار، التي لحقت بالأجهزة والمعدات الموجودة في المصافي البيلاروسية.