النفط الملوث يصل هنغاريا وسلوفاكيا في غضون 4-5 أيام

مينسك — سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "يتم مواصلة ضخ النفط في اتجاه أوكرانيا ومن ثم إلى مصافي التكرير في جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا. وسيصل النفط الذي يتضمن نسبة عالية من الكلوريد، إلى نقاط التوزيع في هنغاريا وسلوفاكيا في غضون 4-5 أيام".
وبرزت في الأسبوع الماضي مشكلة حول نوعية النفط المورد من روسيا إلى بيلاروس عن طريق الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا".
واعترفت شركة "ترانس نفط " الروسية، بأن هذا النفط يتضمن نسبة عالية من الكلوريد، وأنها تقوم باتخاذ ما يلزم من تدابير لتسريع حل هذه المشكلة. ومن جانبها طلبت مينسك عقد اجتماعاً رسمياً مع الجانب الروسي يوم 23 نيسان/أبريـل، آملة بمناقشة حجم التعويض عن الأضرار، التي لحقت بالأجهزة والمعدات الموجودة في المصافي البيلاروسية.
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