مسؤول أمريكي: العقوبات حرمت إيران أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط.

جاء ذلك على لسان برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية أثناء اتصال مع الصحفيين بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من مايو/أيار وإلا واجهت إجراء عقابيا، بحسب رويترز.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حربا مع إيران لكنه ربما "استُدرج" إلى نزاع.

وأضاف ظريف أن "الفريق ب" الذي يضم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون "بولتون" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين" نتنياهو ربما حضّا ترامب على الدخول في صراع مع إيران.

وقال "أولئك الذين رسموا السياسات الجاري اتباعها لا يريدون ببساطة حلا يجري التوصل إليه بالتفاوض. لكن دعوني أقولها واضحة إن إيران لا تسعى لمواجهة، لكنها لن تهرب من الدفاع عن نفسها".