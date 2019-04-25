روسيا تعلن عن استفزازات مرتقبة للخوذ البيضاء في سوريا

أبلغت روسيا مجلس الأمن الدولي عن استعدادات منظمة "الخوذ البيضاء" لأعمال استفزازية جديدة في سوريا.

وقال فلاديمير سافرونكوف، نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

"يواصل المتسترون خلف ستار العمل الإنساني من ذوي الخوذ البيضاء، استعداداتهم لاستفزازات جديدة بغية اتهام السلطات السورية الشرعية باستخدام المواد السامة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نوهت إلى أن منظمة "الخوذ البيضاء" تعمل على تلويث سمعة السلطات السورية، وقامت بأعمال استفزازية وفّرت للغرب الذريعة لاتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية من أجل تبرير الضربات على مواقع الجيش السوري.