انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا في العاصمة الكازاخية

بدأت جولة جديدة من محادثات أستانا حول الوضع في سوريا، اليوم الخميس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

عقد في فندق الريتز كارلتون، اليوم الخميس، اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت وفودا من الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران)، بالإضافة لممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الأممي جير بيدرسون.

© Sputnik . محادثات أستانا حول سوريا من المقرر عقدها يومي 25 و26 أبريل في نور سلطان

الجولة بدأت باجتماع للوفدين الروسي والإيراني، وقالت وزارة الخارجية الكازاخية بأن ألكساندر لافريتيف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا، يترأس الوفد الروسي.

كما يترأس الوفد الإيراني، علي عسكر حاجي، ويترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون التركية ونائب وزير الخارجية، سيدات أونال، الوفد التركي.

وستختتم الجولة الـ12 من محادثات أستانا يوم غد الجمعة 26 أبريل/نيسان، مع اعتماد وثيقة ختامية للمفاوضات.

ومن بين القضايا المطروحة للنقاش، هي تشكيل لجنة دستورية لسوريا ووفقا لتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيتم الانتهاء منها قريبا، بالإضافة لمناقشة قضية الجماعات المسلحة في إدلب.

كما ستشهد هذه الجولة من المفاوضات مشاركة دول جديدة.