صحيفة لا تستبعد "إهانة" واشنطن في منطقة الكاريبي وفق سيناريو سوريا

ترى صحيفة أمريكية أن منطقة الكاريبي يمكن أن تكون مسرحا للمواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن روسيا يمكنها أن تحبط ما تخطط له إدارة الرئيس امريكي دونالد ترامب.

وترى الصحيفة أن الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من شأنها أن تمثل نجاحا كبيرا تحققه إدارة الرئيس ترامب، ولكن دعم روسيا للرئيس الفنزويلي يمكن أن يحبط خطط الرئيس الأمريكي.

ويمكن ان يتضاعف "نجاح" الرئيس ترامب في حالة "كارثة نظام الحكم في كوبا" وهي الكارثة التي يمكن أن تحدث إذا انهار الاقتصاد الفنزويلي الذي يوفر دعما كبيرا لكوبا.

غير أن روسيا لن تترك الولايات المتحدة تفعل ما تشاء بفنزويلا وكوبا كما أشارت إلى ذلك الصحيفة.

ولا تستبعد "وول ستريت جورنال" أن يحصل في فنزويلا نفس السيناريو الذي حصل في سوريا، حيث "أهانت" موسكو واشنطن.