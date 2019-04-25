مطالبا أمريكا باحترام القانون الدولي... ظريف يلتقي وزير خارجية فنزويلا في نيويورك

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نظيره الفنزويلي خورخي أرياسا، على هامش اجتماع عقد بمقر جمعیة الأمم المتحدة فی نیویورك، أمس الأربعاء، بمناسبة الیوم العالمي للتعددیة والدبلوماسیة.

© REUTERS / Reuters مادورو يؤكد سيطرة حكومته الكاملة على فنزويلا

طهران — سبوتنيك . وشدد ظريف لنظيره الفنزويلي على توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية وفنزويلا، وعلى استمرار حماية إيران لفنزويلا ورفضها التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وضرورة احترام القانون الدولي وتعاون طهران وتنسيقها مع الدول الأخرى التي تعارض التفرد الاحادي في النظام الدولي.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الفنزويلي عن تقديره لدعم ومساندة إيران لبلاده، وشدد على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين.

كما أشار إلى الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها كاركاس لمواجهة "الهجوم الجبان" لبعض الدول بقيادة الولايات المتحدة على الشأن الداخلي لبلاده.

كما أكد استقرار وسيطرة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الكامل على الوضع في فنزويلا، وأكد معارضة الشعب الفنزويلي للتدخل الأمريكي بشؤونه الداخلية ورفع مستوى حماية الشعب للحكومة القانونية في كركاس.

وقال: "إن المعارضة موالية بشكل كامل للولايات المتحدة ولا توافق على التفاوض أبدا".