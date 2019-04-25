وزير إيراني يتحدث عن خطر يهدد دولا آسيوية واستعداد بلاده للدفاع

تحدث وزير الدفاع الإيراني عن إرهاب يهدد عدة دول آسيوية، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الدولة "التي تريد الخير للمنطقة".

© REUTERS / Raheb Homavandi مسؤول أمريكي: العقوبات حرمت إيران أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط

والتقى وزير الدفاع الإيراني بنظيره الأوزبكستاني على هامش مؤتمر موسكو الأمني وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، حسب وكالة الأنباء " إرنا ".

وقال أمير حاتمي، إن "العلاقات التاريخية والثقافية العميقة بين إيران وأوزباكستان في المجالين السياسي والاقتصادي والتفاهم المشترك حول القضايا الإقليمية والعالمية، مع التركيز على تنمية التعاون، لا سيما في قطاعي الدفاع والأمن.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن الإرهاب والتطرف يهددان استقرار وأمن بلدان جنوب وغرب آسيا.